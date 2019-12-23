إزالة تعديات على 460 ألف م2 في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت أمانة منطقة عسير تعديات طالت 460 ألف م2 من الأراضي الحكومية، في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفاد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بأنه جرت إزالة تلك التعديات بعد إقامة منشآت وإحداثات متنوعة في مواقع مختلفة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، مؤكدا أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، وبين أن التعدي على الأراضي الحكومية يخل بالتخطيط العمراني وخطط التنمية.