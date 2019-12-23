مقتل 3 إيرانيين في قصف على دمشق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، يرجح أنهم إيرانيون، في قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق.

وأوضح أن القتلى سقطوا من جراء سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق مساء أمس الأول.

وكان المرصد السوري نشر خلال الساعات الماضية أن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية والإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.