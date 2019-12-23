أسترالية تختار حصانا للهرب من ضغوط الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت امرأة رحلة ملحمية على ظهر حصان امتدت لمسافة 4500 كلم في أنحاء أستراليا، هربا من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية بأن ستيف جيبي، 27 عاما، استغرقت سبعة أشهر ونصف الشهر في قطع جنوب القارة الأسترالية، من نهر "سنووي ريفر" في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد، وحتى نهر "مارجريت" جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية.

وقالت جيبي "يرغب الجميع أن يكونوا في سلام، ويرغبون في هذا الهدوء، وهذا هو ما تمكنت من العثور عليه".