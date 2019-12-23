السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أصدر رئيس التحرير موفق النويصر قرارا بترقية الزميلة أماني يماني إلى مدير تحرير النشر الالكتروني في صحيفة مكة، اعتبارا من مطلع يناير 2020. يذكر أن يماني بدأت في الصحيفة من مرحلة التأسيس في 2013 كمسؤولة لمركز المعلومات والبحث والترجمة، إلى أن صدر قرار ترقيتها إلى مدير تحرير النشر الالكتروني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أماني يماني مديرة لتحرير النشر الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.