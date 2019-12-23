متحف في نيويورك يتيح للصغار والكبار اللعب بـ«السلايم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيويورك

اعجنها، اضغطها، ثم أفردها. الحديث هنا عن «السلايم»، إحدى أكبر الصيحات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، والآن هناك متحف في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يمكن حرفيا التمرمغ في «السلايم».

وفي معهد «سلومو» يمكن للأطفال والبالغين على حد سواء اللعب في أحواض من «السلايم» مختلف الألوان وسكبه على أنفسهم وحتى استخدام الصمغ وغيره من المكونات لإعداد «السلايم» الخاص بهم ليأخذوه إلى المنزل. وفي قبو المتحف الذي يقع في وسط مانهاتن، يتم إنتاج «سلايم» جديد بانتظام، بعشرات اللترات يوميا.

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وأسست كارين روبينوفيتز وسارة شيلر المتحف بعدما وجدت روبينوفيتز أن اللعب بـ«السلايم» قد ساعدها في التعامل مع الحزن.

وشاع إعداد «السلايم» الملون واللعب به بين الأطفال والمراهقين على مدار سنوات، ويستمتع الكثير من البالغين أيضا بإعداد أشكال منه بهدف الاسترخاء.

وسيظل المتحف مبدئيا مفتوحا في نيويورك حتى أبريل 2020، حيث يبلغ سعر التذكرة 38 دولارا.