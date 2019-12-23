أسترالية تختار حصانا للهرب من ضغوط الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت امرأة للتو رحلة ملحمية على ظهر حصان، امتدت لمسافة 4500 كلم في أنحاء أستراليا، هربا من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء، بحسب ما جاء في تقارير إخبارية أمس.

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وأفادت شبكة «إيه بي سي» الاسترالية بأن ستيف جيبي (27 عاما) استغرقت سبعة أشهر ونصف الشهر في قطع جنوب القارة الأسترالية، من نهر «سنووي ريفر» في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد، وحتى نهر «مارجريت» جنوب مدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية.

ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع الأموال أو تحطيم أرقام قياسية أو حتى تحقيق دعاية، ولكنها أرادت فقط الهروب من ضغوط الحياة اليومية.

وقالت جيبي لشبكة إيه بي سي: يرغب الجميع في أن يكونوا في سلام، ويرغبون في هذا الهدوء. وهذا هو ما تمكنت من العثور عليه.