تفاهم مع وزارة النقل لتدريب 500 باحث عن عمل عبر «تمهير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ووزارة النقل مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب 500 باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في وزارة النقل وفروعها، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

Advertisements

ووقع مذكرة التعاون نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي.

وتنص مذكرة التعاون على تدريب 500 مستفيد داخل وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، في حين ستتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

وطبقا لمذكرة التعاون ستسهم وزارة النقل في تصميم محتوى دورات الكترونية في مجالات النقل المختلفة (البري - الجوي - البحري - النقل العام)، والسلامة والصحة المهنية، ليتم عكسها على منصة «دروب».