أمير الشرقية ونائبه يطلعان على مبادرة التوطين بالاستثمار الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اطلع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ونائبه أحمد بن فهد، على تجربة التوطين بالاستثمار الاجتماعي، التي انطلقت بمبادرة من شركة كفاءات المعرفة، وبالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.
وأكدا خلال استقبالهما أمس أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، وفريق شركة كفاءات المعرفة يتقدمهم العضو المنتدب محمد آل هلال، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد دائما ما يؤكدان على أهمية الاستثمار في الإنسان السعودي، وتطوير قدارته، وصقل مهاراته، وأهمية العمل على توطين المهن المرتكزة على الموروث، والعمل على مخرجات متناسقة مع احتياجات المنطقة، وتكون جزءا من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي فتحت المجال للمبادرات المبتكرة.
وأشار أمير المنطقة إلى أن توفير فرص العمل، والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي يعزز إمكانيات القطاع غير الربحي، ويعظم الأثر المنشود من هذا القطاع، ويسهم في مواصلة التنمية، متمنيا للمجلس وفريق شركة كفاءات المعرفة التوفيق لتحقيق أهدافهم.
من جهتها، أعربت لولوة الشمري، عن شكرها لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما المستمر لنشاطات المجلس، وحرصهما على تفعيل دور المجلس وشراكاته مع مختلف الجهات.
فيما قدم محمد آل هلال، الشكر لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما واهتمامهما لتطوير وتمكين الشباب السعودي من الفرص الوظيفية.
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