«المظالم» يتيح تعديل بيانات التبليغ في الدعاوى الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى دشن ديوان المظالم عبر منصة معين الالكترونية خدمة تعديل بيانات التبليغ في دعوى، التي تمكن أطراف الدعاوى وممثليهم من تعديل بيانات التبليغ التي تشمل (رقم الجوال أو البريد الالكتروني) بجميع الدعاوى الظاهرة أو اختيار دعاوى محددة منها، من خلال المنصة، ودون الحاجة لمراجعة المحكمة. وتأتي الخدمة ضمن سلسلة أعمال التطوير التقنية التي يشهدها القضاء الإداري نحو تحسين جودة عمليات التقاضي والترافع.
ويسعى الديوان من خلال هذه الخدمات الالكترونية إلى اختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، عبر تعديل أي بيانات أساسية قد تطرأ على مسارها، ضمانا لتوفير الدقة وضبط التحقق من أطراف الدعاوى.
يذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الالكترونية، ووفق مستهدف التحول الالكتروني لكافة عمليات العمل القضائي، وما أقرته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.
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