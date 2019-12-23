فيصل بن بندر يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل.

وقدم المقبل عرضا عن الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مستعرضا المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها.

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كما قدم تقريرا عن برامج الخدمة المجتمعية (أتقن) الذي كان بتوجيهات ودعم من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

ودشن الأمير فيصل بن بندر أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، وتم تسليمهم الشارة الكشفية.

وفي نهاية اللقاء سلم المقبل نسخة من تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لأمير منطقة الرياض.

وعبر المقبل عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني.