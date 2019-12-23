أمير المدينة يتفقد مسجد الغمامة التاريخي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، أهمية العناية بالمساجد التاريخية وتعزيز دورها الاجتماعي والثقافي وتحقيق الهدف الرئيس من برامج تأهيلها، المتمثل في تعزيز التوازن بين إعمارها ومضمون رسالتها الدينية والتربوية.

ونوه خلال تفقده مسجد الغمامة بعد الانتهاء من ترميمه وتأهيله، جنوب غرب المسجد النبوي الشريف، الذي نفذته هيئة تطوير المنطقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالعناية والاهتمام بالمساجد التاريخية في المملكة التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تبنى ترميم عدد من المساجد التاريخية في المدينة المنورة، ضمن برنامج العناية بالمساجد التاريخية في مناطق المملكة، مقدما شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على جهود الوزارة وتعاونها المتميز في تهيئة المساجد التاريخية للمصلين.

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واستمع أمير المنطقة إلى شرح مفصل عن عمليات ترميم وتحسين وضع مسجد الغمامة الذي تقدر مساحته نحو 480 م2، ومراعاة البعد التاريخي والقيمة التراثية وفقا لمعايير العناية بالتراث العمراني بالمدينة المنورة الأمر الذي يسهم في إظهار جماليات العِمارة الإسلامية.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل على ترميم عدد من المساجد التاريخية القريبة من المسجد النبوي الشريف، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية.

مسجد الغمامة: