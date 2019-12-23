السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة
أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، أهمية العناية بالمساجد التاريخية وتعزيز دورها الاجتماعي والثقافي وتحقيق الهدف الرئيس من برامج تأهيلها، المتمثل في تعزيز التوازن بين إعمارها ومضمون رسالتها الدينية والتربوية.
ونوه خلال تفقده مسجد الغمامة بعد الانتهاء من ترميمه وتأهيله، جنوب غرب المسجد النبوي الشريف، الذي نفذته هيئة تطوير المنطقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالعناية والاهتمام بالمساجد التاريخية في المملكة التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تبنى ترميم عدد من المساجد التاريخية في المدينة المنورة، ضمن برنامج العناية بالمساجد التاريخية في مناطق المملكة، مقدما شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على جهود الوزارة وتعاونها المتميز في تهيئة المساجد التاريخية للمصلين.
واستمع أمير المنطقة إلى شرح مفصل عن عمليات ترميم وتحسين وضع مسجد الغمامة الذي تقدر مساحته نحو 480 م2، ومراعاة البعد التاريخي والقيمة التراثية وفقا لمعايير العناية بالتراث العمراني بالمدينة المنورة الأمر الذي يسهم في إظهار جماليات العِمارة الإسلامية.
يذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل على ترميم عدد من المساجد التاريخية القريبة من المسجد النبوي الشريف، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية.
مسجد الغمامة:
- من المساجد التي تحمل قيمة تاريخية في المدينة المنورة
- يبعد عن المسجد النبوي نحو 500 متر
- سمي لما علم بأن الشمس حجبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند صلاته في هذا المكان
- استمرت صلاة العيدين في هذا المقام حتى أواخر القرن التاسع الهجري
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة يتفقد مسجد الغمامة التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.