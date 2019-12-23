خادم الحرمين يبحث آفاق التعاون مع رئيس المجلس الشعبي في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، مع رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا بامبانغ سوساتيو، بحضور عدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وبخاصة آفاق التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلسي الشورى والاستشاري الشعبي الإندونيسي.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.