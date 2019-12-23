وزير الخدمة المدنية من تحت قبة الشورى: للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان على سؤال عن «التجمد الوظيفي» من تحت قبة الشورى أمس، بأن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، مبينا أن الوزارة لا تحصرها بمرتين خلال العام، مشيرا إلى أن الوزارة لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وقال الحمدان في عرضه أمام مجلس الشورى أمس، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستندا في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة، ليشكل بذلك معالم رؤية المستقبل ويبعث برسالة واضحة، أن وقت التغيير والتطوير في منهج وطريقة الإدارة الحكومية قد حان.

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وأشار إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة ويعالج كل ما يعيق فاعليتها، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي قامت على ركائز تعتمد على ثلاثة محاور «مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح»، لافتا إلى أن الجميع يستلهم الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير من توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ومتابعته الدقيقة والمستمرة.

وأكد قدرة القطاع الحكومي بما يمتلك من قدرات وإمكانات بشرية ومادية على المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة، وهو ما كان لزاما على الوزارة في تبسيط الإجراءات المطولة، والعمل على أتمتتها، عبر برامج فاعلة في التحول الرقمي.

وأشاد بالدور التشريعي الذي يساهم به مجلس الشورى في إقرار وتعديل عدد من الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية، والتي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء، بعد ذلك أجاب وزير الخدمة المدنية خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة في ضوء رؤية المملكة 2030.

ماذا قال وزير الخدمة المدنية؟

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