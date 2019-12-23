21 فائزا في مسابقة التراث الصناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين في مسابقة التراث الصناعي بمساراتها الثلاثة التي تشمل «تحدي الاكتشاف» و»تحدي القصة» و»تحدي التوثيق»، وذلك بعد فرز مشاركات المسابقة البالغة نحو 800 مشاركة، رصد خلالها المتسابقون مواقع تاريخية تمثل علامات مهمة للتراث الصناعي في مختلف مناطق المملكة.

وفاز في مسار «تحدي الاكتشاف» 10 متسابقين تمكنوا من اكتشاف مواقع جديدة للتراث الصناعي، حيث أقرت لجنة المسابقة فوزهم نظير جهدهم في اكتشاف مواقع جديدة أضيفت لخريطة مواقع التراث الصناعي السعودي.

وكانت الوزارة أطلقت مسابقة التراث الصناعي في يوليو الماضي بجوائز تبلغ مليون ريال، واستقبلت المسابقة 800 مشاركة حدد لها 34 موقعا، لتقيم بشكل دقيق من حيث أهليتها للدخول في القائمة الرسمية لمواقع التراث الصناعي، كما حددت خمسة مواقع لبحث إمكانية تسجيلها في قائمة التراث العالمي، ورشحت لجنة التحكيم أربعة أبحاث من بين مشاركات «تحدي التوثيق» لتطور وتنشر في كتب عن التراث الصناعي.

يأتي اهتمام وزارة الثقافة بدعم التراث الصناعي وتوثيقه في سياق اهتمامها بالتراث الوطني بكل أنواعه، ومن منطلق الإيمان بالقيمة الرمزية التي يحملها تاريخ المنشآت الصناعية التي أسهمت في التنمية الاقتصادية في المملكة، وانعكاس هذا التاريخ على النمو الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية.

الفائزون:

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مسار «تحدي الاكتشاف»:

مؤيد الأنصاري، عبدالإله الماجد، هديل باقازي، نواف آل معتق، عبدالمجيد البلوي، بدور التريكي، طه سعد، نهى الشاهين، يارا الكويليت، مزون الفيفي

مسار «تحدي القصة»:

نورة البقمي، عبدالإله الماجد، ريعة عسيري، مرام آل عبدالقادر، إلهام العمري، ثامر الحسن، مطر العنزي، جهاد أبوهاشم

مسار «تحدي التوثيق»:

ماجد المطلق، محمد الموافي، ممدوح الخزعلي