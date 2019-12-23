حضرت الحلوى وأسئلة الرياضيات وغيب الموت معلمة المادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

مع أول أيام الاختبارات النهائية، وتحديدا لمادة الرياضيات للصف الثاني بالمدرسة المتوسطة 72 في الرياض، حضرت الأسئلة وغيب الموت معلمة المادة بعدما بادرت بتجهيز توزيعات قبل الاختبار بأيام تحمل شوكولاته للطالبات ممهورة بعبارة «لا تنسيني من دعائك». ولم تعلم المعلمة خلود الشيحان أن الأسئلة والتوزيعات ستحضر للطالبات، في حين يغيبها الموت عنهن.

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وذكر أقارب وطالبات المعلمة للصحيفة أن الشيحان حرصت منذ أسبوع على الاستعداد بتجهيز أسئلة اختبارات طالباتها، إضافة إلى تجهيز توزيعات للطالبات تتضمن شوكولاته، لكن المنية وافتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إثر حادث مروري تعرضت له مع أسرتها، فيما تعرض زوجها وبناتها لإصابات.

وأكدت زميلاتها المعلمات أن المدرسة والطالبات فجعن بوفاتها، وذلك بعد حضور الطالبات والأسئلة صباح الأحد وغياب زميلتهن، وأضفن «وإن رحلت فإن أثر ما قدمته باق في نفوس طالباتها وزميلاتها، ويشهدن لها برقي أخلاقها وتعاملها وبشاشة وجهها».

من جهتها تقدمت إدارة المدرسة 72 المتوسطة، بخالص العزاء وصادق المواساة في الفقيدة خلود الشيحان، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.