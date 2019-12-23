الزياني: 5 مقومات جديدة تصاحب اختيار البحرين عاصمة السياحة 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني لـ«مكة» أن اختيار مملكة البحرين عاصمة للسياحة العربية لعام 2020م، عقب اجتماعات المجلس الوزاري العربي الذي عقد في الأحساء أمس، هو شهادة مجددة في البحرين الذي احتضنت ذات الشرف في عام 2013، واعدا بتقديم منتج أفضل بكثير مما قدم سابقا.

وقال الزياني إن مملكته أطلقت في عام 2015 منظومة جديدة لتطوير سياحتها، بمشاركة الدولة والقطاع الخاص من خلال الاستثمارات المقدمة.

مقومات جديدة تساعد في دعم السياحة: