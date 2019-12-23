شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة خاشقجي ترد على قرار المحكمة السعودية بحق المتورطين بقتل خطيبها ومنهم القحطاني وعسيري.. وهذا ما قالته عن ”الرأس الكبير” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق على قرار المحكمة الجزائية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، نددت خطيبته السابقة خديجة جنكيز بتبرئة مسؤولين سعوديين، معتبرة أن القرار السعودي غير مقبول.

وأعادت نشر تغريدة عبر صفحتها على "تويتر" لرئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية نهاد عوض، يقول فيها باللغة الإنجليزية: "إخفاق العدالة. ماذا عن الذين أمروا بتنسيق القتل الوحشي واستضافته؟".

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وتابع: "المملكة العربية السعودية تصدر أحكاما بالإعدام على جمال خاشقجي".

كما نشرت بيان النيابة العامة السعودية، معلقة عليه بالقول "إن الإعلان السعودي غير مقبول"، وأرفقت التغريدة بهاشتاغ "العدالة لجمال".

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت محكمة سعودية حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص دون أن تسميهم، من بين 11 مدانا بقضية خاشقجي، كما عاقبت 3 مدانين بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما.

وأعلنت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض لم توجه أي تهم لسعود القحطاني لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

المصدر: الأناضول