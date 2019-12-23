شكرا لقرائتكم خبر عن بيع برج خليفة في دبي.. لن تصدق كم كان مبلغ البيع الذي قبضته شركة إعمار العقارية.. ومن الذي اشتراه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت أربعة مصادر، لرويترز: إن إعمار العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، وسط تباطؤ في القطاع.

وقال مصدران: إن إعمار كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع ”قمة البرج“، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.

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بيع برج خليفة في دبي.. لن تصدق كم كان مبلغ البيع الذي قبضته شركة إعمار العقارية.. ومن الذي اشتراه؟

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وامتنعت إعمار، التي تملك حكومة دبي 29.2% فيها، وستاندرد تشارترد عن التعقيب.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018.

وقال مصدر مصرفي: إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا.

وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.

ورفض المصدران الأخيران الكشف عن اسميهما؛ لأن الصفقة لم تعلن وقالا إن عملية البيع بدأت في تشرين الثاني نوفمبر.

ودبي مركز إقليمي للسياحة والتجارة الخارجية وخدمات قطاع الأعمال، لكنها عانت من تباطؤ السوق العقارية معظم العقد الحالي.

وشكلت دبي لجنة تخطيط في أيلول سبتمبر لتقنين المشروعات العقارية وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.

وتتخارج إعمار من أصول مرتبطة بقطاع الضيافة لتمويل العمليات الحالية والتوسع، بحسب مصدر في القطاع ومصرفي في دبي.

وكانت إعمار كلفت ستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام ببيع أنشطة تبريد المناطق، وفي العام الماضي ببيع خمسة أصول في قطاع الضيافة، آلت إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.