كشف حساب ”بلاتينوم ليست“، الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة عبر موقع ”تويتر“، عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها.
ونشر الحساب ”بوستر“ تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم الرياض يوم الـ 31 من ديسمبر/ الجاري، إذ تشمل الاحتفالات عروض الفاير والدي جي.
وجاء في التعليق على ”البوستر“: ”ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى“.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات بالعام الميلادي الجديد 2020 للمرة الأولى في تاريخ السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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