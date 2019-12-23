سفارة المملكة في لبنان تصدر بيانا بشأن شخص انتحل صفة مسؤول حكومي

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية اليوم بأن السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة “إل بي سي” اللبنانية، أمس الأحد، وقدّم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي، أنه شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصياً، ولا تعكس موقف المملكة.

وقالت “السفارة” في بيان لها: نناشد وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات المتداولة والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.