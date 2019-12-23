«الأرصاد» تعلن «طقس الثلاثاء»: غبار وأمطار رعدية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الثلاثاء، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها- إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وعن التوقعات البحرية فسوف تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ ساعة على البحر الأحمر، فيما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الخليج العربي.
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