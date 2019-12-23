«إغاثي الملك سلمان» يجري عمليات جراحية في السودان وبنجلاديش

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 15 عملية جراحية بمدينة الخرطوم.
وشملت العمليات، جراحتي قلب مفتوح للبالغين و13 عملية لقسطرة القلب، وذلك في ثاني أيام الحملة في جمهورية السودان، ليصل إجمالي العمليات المنفذة حتى الآن 33 جراحة، منها أربع عمليات لجراحات القلب المفتوح و29 عملية لقسطرة القلب.
كما أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لمكافحة العمى بمحافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش، 173 عملية جراحية للرجال والنساء، في يومها الثالث؛ ليصل مجموع العمليات التي أجرتها 331 عملية.
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