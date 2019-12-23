وزير التعليم يوجه بالتحقيق مع معلم وضع سؤالًا عن «موقوف أمني»

وجّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، بالتحقيق فيما تم تداوله في مواقع التواصل عن سؤال وضعه معلم «غير سعودي»، تضمن ذكر أحد الموقوفين أمنيًّا في ورقة عمل في أحد المدارس الأهلية.

وطالب الوزير بحسب المتحدثة باسم الوزارة، ابتسام الشهري، برفع النتائج وإشعار الجهات الأمنية، وقالت «الشهري»، عبر حسابها بـ«تويتر»، أنه «إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيًّا من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه ‫وزير التعليم بالتحقيق في الموضوع حالًا، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم».

وتضمن السؤال الوراد خلال اختبار منتصف العام للصف الثالث بالمرحلة المتوسطة، فقرة عن الموقوف أمنيًا سلمان بن فهد العودة وسيرته الذاتية، ثم طلب المعلم واضع السؤال من الطلبة، إجابة أسئلة عدة تتعلق بـ«تعريف بالشخصية، والشهادات التي حصل عليها، ومؤلفاته ومهامه».