تعليم الرياض تصدر تعميمًا باستمرار حوافز معلمي الصفوف الأولية

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تعميمًا باستمرار حوافز معلمي الصفوف الأولية، وحوافز المعلمين المكلفين جزئيًا أو كليًا والمعتمدة للمعلمين والمعلمات.
وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنها أصدرت تعميمها، بناء على توجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستمرار العمل بحوافز معلمي الصفوف الأولية المشار إليها في التعميم رقم ( ٣٧٦٦٢٠٨٧ ) وتاريخ 10 / 4 / 1337 هـ.
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