وزير الخارجية يستقبل رئيس المراسم الرئاسية ومساعد رئيس الفلبين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المراسم الرئاسية ومساعد رئيس جمهورية الفلبين روبرت بورج.

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.