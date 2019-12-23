وزير الخدمة المدنية: الجهات الحكومية ترقّي موظفيها في أي وقت

قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الاثنين، إن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، والوزارة لا تحصر الترقية بمرتين خلال العام .

وأضاف الوزير خلال ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الشوري، في جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، أن وزارة الخدمة المدنية لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص، كما عملت على دمج اكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات بلائحة واحدة؛ تيسيرًا للعمل وتجاوزًا للعديد من السلبيات .

وتابع الحمدان، أن الوزارة أنهت العمل في لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخرًا، وتعمل حاليًّا على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات التخصصات الصحية، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستندًا إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق.

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وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن الجميع يستلهم الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير من توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومتابعته الدقيقة والمستمرة .

وأكد الوزير قدرة القطاع الحكومي بما يمتلك من قدرات وإمكانات بشرية ومادية على المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة، وهو ما كان لزامًا على الوزارة في تبسيط الإجراءات المطولة ، وأتمتتها عبر برامجٍ فاعلةٍ في التحول الرقمي، منوهًا بخارطة طريق الوزارة ودورها المستقبلي، في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية؛ ليكون دور الوزارة الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.

واستكمل الوزير، أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على مزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن ذوي الإعاقة يحظون بعناية خاصة لدى الوزارة وأن الفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، والوزارة تعمل على ذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .