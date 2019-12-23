صلاح خاشقجي: القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم



أوضح صلاح خاشقجي الابن الأكبر للمواطن جمال خاشقجي، على حسابه في تويتر، حيث قال: إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.

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