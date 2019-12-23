السعودية اليوم / مدني تبوك يشارك في معرض الـ 100 السعودية اليوم من الجودة



تبوك 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك أمس بمعرض الـ100 عام من الجودة ، الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019م، حيث تم من خلال المعرض تقديم أبرز الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني لخدمة المواطنين والمقيمين ، ومن أهم هذه الخدمات خدمة سلامة لإصدار الرخص الخاصة لمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني وآلية عمل الخدمة ، وكذلك تطبيق سلامتي الخاص بتقديم بلاغ عن مخالفات وملاحظات اشتراطات السلامة والحماية من الحريق في جميع المنشآت ، وتطبيق فزعة الخاص بالإبلاغ عن الحوادث إلكترونياً ، إضافة لخدمة قريب التي تتيح للجميع تقديم أي ملاحظات أو اقتراحات أو شكاوى .

وجميع هذه الخدمات والتطبيقات يتم استقبالها فوراً واتخاذ التدابير اللازمة حسب هدف الخدمة .

// انتهى //

19:28ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.