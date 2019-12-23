السعودية اليوم / رئيس الوزراء اليمني يشدد على سرعة ملاحقة مهاجمي مقرات منظمات الإغاثة



عـدن 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك على سرعة ملاحقة العناصر الإجرامية التي هاجمت مقرات منظمات إغاثة دولية في محافظة الضالع جنوب اليمن، وتقديمهم إلى العدالة.

ووجه رئيس الوزراء اليمني - خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن - محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بتوفير جميع أشكال الحماية اللازمة لتسهيل أعمال وأداء المنظمات الإغاثية لإسناد الجهود الحكومية في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك وقوف الحكومة الكامل ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وتطرق اللقاء إلى سير العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجوانب الدعم والإسناد المطلوبة.

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19:25ت م

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