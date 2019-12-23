السعودية اليوم / قتلى حوثيون بنيران الجيش اليمني غربي محافظة تعـز



تعـز 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

لقي عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم الليلة الماضية بنيران الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع "الدمنية"، و "عنصوة"، في جبهة الدفاع الجوي بالمحافظة.

وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

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19:22ت م

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