السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.

// انتهى //

18:31ت م

0199



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم سفير كازاخستان لدى المملكة والممثل الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بيريك ايرين.وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.// انتهى //18:31ت م0199

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