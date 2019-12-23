السعودية اليوم / طلاب وطالبات مركز "إرادة" يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام



الدمام 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، اليوم سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب مركز إرادة التعليمي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك بحضور مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة سعيد الزهراني، والمشرف على المركز في جانب البنين هاني الغامدي.

وأشار مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، في لقاءه مع أبنائه الطلاب ومعلميهم وعدد من أولياء الأمور حرص واهتمام حكومتنا الرشيدة "أعزها الله" بهذه الفئة الغالية على قلوبنا لتوفير تعليم ورعاية صحية عالية الجودة ومتكاملة للطلاب المصابين بالأورام، وهذا ما تعمل على ترجمته وزارة التعليم ، والرامية إلى تعزيز وتجويد خارطة المنظومة التعليمية لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها وبناتها من خلال توفير بيئة تعليمية وصحية مثالية، يأتي ذلك ترجمتاً لتحقيق الرؤية

وأكد أن إنشاء مركز إرادة التعليمي والذي يبعث على الارتياح النفسي والاستقرار للطلاب من خلال توفير عدد من المعلمين والمعلمات الأكفاء وفصلان مجهزان بأحدث التقنيات والبرامج لجميع مراحل التعليم العام من الابتدائي والمتوسط حتى الثانوي يهدف إلى تسهيل مهمة الطلاب والطالبات في العملية التعليمية وعدم عرقلة المرض لهم ، موجهاً الشكر الجزيل لإدارة المستشفى والطاقم الطبي ولمنسوبي مركز إرادة بقطاعية البنين والبنات، الذي يأتي في طور الشراكة المجتمعية بين التعليم والجهات الأخرى التي تجسد توجه قيادتنا الرشيدة أيدها الله في تفعيل الشركات بين القطاعات الحكومية متمنياً الشفاء العاجل لأبنائه الطلاب والطالبات .

من جهته بين المشرفان على المركز بقطاعية البنين والبنات هاني الغامدي، و سعاد الصومالي، أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمركز 28 طالبا و11 طالبة من مختلف المراحل الدراسية الثلاث، وعدد المعلمين والمعلمات 21 معلما ومعلمة ممثلين لمختلف التخصصات من معلمي التربية الخاصة والتعليم العام ، حيث يقدم المركز الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال الدروس المباشرة داخل مركز إرادة من المعلمين والمعلمات الذين تم انتدابهم للعمل بهذا المركز .

// انتهى //

17:27ت م

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الدمام 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واستفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، اليوم سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب مركز إرادة التعليمي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك بحضور مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة سعيد الزهراني، والمشرف على المركز في جانب البنين هاني الغامدي.وأشار مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، في لقاءه مع أبنائه الطلاب ومعلميهم وعدد من أولياء الأمور حرص واهتمام حكومتنا الرشيدة "أعزها الله" بهذه الفئة الغالية على قلوبنا لتوفير تعليم ورعاية صحية عالية الجودة ومتكاملة للطلاب المصابين بالأورام، وهذا ما تعمل على ترجمته وزارة التعليم ، والرامية إلى تعزيز وتجويد خارطة المنظومة التعليمية لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها وبناتها من خلال توفير بيئة تعليمية وصحية مثالية، يأتي ذلك ترجمتاً لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030 .وأكد أن إنشاء مركز إرادة التعليمي والذي يبعث على الارتياح النفسي والاستقرار للطلاب من خلال توفير عدد من المعلمين والمعلمات الأكفاء وفصلان مجهزان بأحدث التقنيات والبرامج لجميع مراحل التعليم العام من الابتدائي والمتوسط حتى الثانوي يهدف إلى تسهيل مهمة الطلاب والطالبات في العملية التعليمية وعدم عرقلة المرض لهم ، موجهاً الشكر الجزيل لإدارة المستشفى والطاقم الطبي ولمنسوبي مركز إرادة بقطاعية البنين والبنات، الذي يأتي في طور الشراكة المجتمعية بين التعليم والجهات الأخرى التي تجسد توجه قيادتنا الرشيدة أيدها الله في تفعيل الشركات بين القطاعات الحكومية متمنياً الشفاء العاجل لأبنائه الطلاب والطالبات .من جهته بين المشرفان على المركز بقطاعية البنين والبنات هاني الغامدي، و سعاد الصومالي، أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمركز 28 طالبا و11 طالبة من مختلف المراحل الدراسية الثلاث، وعدد المعلمين والمعلمات 21 معلما ومعلمة ممثلين لمختلف التخصصات من معلمي التربية الخاصة والتعليم العام ، حيث يقدم المركز الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال الدروس المباشرة داخل مركز إرادة من المعلمين والمعلمات الذين تم انتدابهم للعمل بهذا المركز .// انتهى //17:27ت م0187

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طلاب وطالبات مركز "إرادة" يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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