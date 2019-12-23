السعودية | الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:22 مساءً, 23 ديسمبر 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم سفير كازاخستان لدى المملكة والممثل الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بيريك ايرين.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.

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