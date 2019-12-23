شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح خاشقجي : ثقتنا المطلقة في القضاء الذي أنصفنا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أكّد صلاح خاشقجي بأن العدالة وسرعة التقاضي كانتا ميزة القضاء في المملكة التي أنصفت عائلته ، مؤكّداً ثقة العائلة المطلقة في القضاء السعودي بكافة مستوياته . كان ذلك في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".

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