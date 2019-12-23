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مجاهدو جازان يحبطون تهريب مخدرات وقات ودخان وأسلحة
ضبط 1409 مهربين ومتسللين وكميات من الكبتاجون
متابعات الخليج 365 - جازان
أوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الفرع بحدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، ومنع التسلل، فقد تم خلال الربع الأول من العام الحالي ١٤٤١هـ، بتوفيق الله، القبض على ١٠٩ مهربين، و ١٣٠٠ متسلل من جنسيات مختلفة.
وأوضح أنه عُثر في حوزة المتهمين على أربعة أسلحة و 19 طلقة حية متنوعة كما تم ضبط 96 كجم من الحشيش المخدر، و1035 قرص كبتاجون و1740 لترًا من الخمور، بالإضافة إلى ١.٨٤١ طنًا من نبات القات، و١٤٦٤ كيس شمة وتمباك، و ٣٤٦٥ كرز دخان ومعسل مهرب.
وأوضح أنه تم التحفظ على 187 سيارة لاستخدامها في عمليات تهريب متنوعة و75.477 ريالًا سعوديًا.
وبيّن أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم وما تم ضبطه بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
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