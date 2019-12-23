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العسيري والمالكي يبحثان التعاون بين هيئة الرياض والسجون

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2019-12-23

العسيري والمالكي يبحثان التعاون بين هيئة الرياض والسجون

متابعات الخليج 365 - الرياض

مدير عام هيئة الرياض يستقبل مدير التوجيه الفكري والمعنوي في سجون الرياض.

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استقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بمكتبه بمقر الفرع مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجون بمنطقة الرياض المقدم محمد بن عطية المالكي.


وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين الفرع وإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالسجون.وأشاد سعادته بهذه المناسبة بجهود الهيئة مثمنًا عملها.

وحضر اللقاء مساعد مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ محمد بن عبدالله القرني وعدد من مسؤولي الفرع.

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