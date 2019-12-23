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2019-12-23 إصابة 5 وإخلاء 30 بحريق شقة في جدة المواطنن - جدة أصيب 5 أشخاص بينما تم إخلاء 30 آخرين في حريق شقة بجدة.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في شقة بالدور الأرضي لبناية من ثلاث أدوار، نتج عنه إصابة 5 أشخاص تلقوا العلاج في الموقع.

وأضاف أنه تم إخلاء 30 شخصًا احترازيًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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