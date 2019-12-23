شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص وإخلاء 30 إثر حريق في بناية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أخمد مدني جدة حريقا اندلع في شقة بالدور الأرضي لبناية من ثلاث أدوار، نتج عنه إصابة 5 أشخاص تلقوا العلاج في الموقع، و تم إخلاء 30 شخصا احترازياً.

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