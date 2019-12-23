شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع معلم طرح سؤالاً به اسم «موقوف أمنياً» والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم.

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