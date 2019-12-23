شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام الجديد لمجلس التعاون: توحيد الجهود يحقق الرؤية الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الأثنين، الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام المعين لمجلس التعاون.

ورحب الدكتور عبداللطيف الزياني الدكتور نايف فلاح الحجرف مهنئاً إياه بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، -يحفظهم الله-، بتعيينه في منصب الأمين العام لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمانة العامة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، منوهاً بما لمسه منهم من كفاءة وقدرات وتعاون بناء أسهم في تطوير الأداء وتحقيق العديد من الانجازات التكاملية وصولاً إلى الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

من جانبه أعرب الدكتور نايف الحجرف عن شكره وتقديره للدكتور عبداللطيف الزياني على حفاوة الاستقبال والترحاب، معرباً عن فخره واعتزازه بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، -رعاهم الله-، لتعيينه في هذا المنصب الرفيع أميناً عاماً لمجلس التعاون، هذه المنظومة الاقليمية المهمة التي تجسد الروابط الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس ومواطنيها الكرام.

وأوضح الدكتور نايف الحجرف بأنه سوف يعمل، بالتعاون مع كافة قيادات ومنسوبي الأمانة العامة على مواصلة الجهود المخلصة والدور البناء الذي تقوم به الأمانة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن تكاتف الجهود وتوحيدها من شأنه أن يلبي طموحات قادة دول المجلس، -رعاهم الله-، وتحقيق رؤيتهم المستقبلية لمسيرة التعاون الخليجي.