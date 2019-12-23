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صحف ومواقع عالمية تبرز شفافية وعدالة المملكة في قضية خاشقجي

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2019-12-23

صحف ومواقع عالمية تبرز شفافية وعدالة المملكة في قضية خاشقجي

سفراء دول كبرى ومنظمات حقوقية حضرت جانبًا من المحاكمة

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

بعد أن أعلنت النيابة العامة ظهر اليوم، حكم القصاص بحق 5 من المتورطين في مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي، أثبتت المملكة للعالم أن هدفها الأول هو إظهار الحقيقة.

وتناقلت وسائل الإعلام الدولية الخبر، لتعلن بدورها للعالم أن القضية التي شغلت بال الرأي العام العالمي على مدار الفترة الماضية قد آن أوان إغلاقها.

وتناقلت كبرى وكالات أنباء العالم الحُكم، حيث تمحور التناول في أن المملكة حكمت على 11 شخصًا من قاتلي خاشقجي، وحكمت على 5 منهم بالإعدام، وفيما يلي توثيق لمانشتات أبرز المواقع التي تناولت الحكم في القضية:

1- وكالة رويترز:

ذكرت رويترز أن السلطات كانت أوقفت 21 شخصًا في إطار التحقيقات، ولم يتم الكشف عن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام نظرًا لأنها أحكام ابتدائية حتى الآن.

2- شبكة CNBC:

وقالت شبكة CNBC، إن أحكام السجن صدرت بحق المتهمين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.

 

3- بلومبرغ: 

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وأشارت وكالة بلومبرغ، إلى أنه تم استجواب ، لكن لم يتم العثور على أدلة ضده ولم تثبت إدانة أحمد عسيري، كما أن القنصل السعودي العام في تركيا في ذلك الوقت، محمد العتيبي، قد أُطلق سراحه بعد أن قال شهود أتراك إن العتيبي كان معهم في يوم الجريمة.

 

4-  نيويورك تايمز:

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد عداوة مسبقة بين المدانين وخاشقجي.

5- فايننشال تايمز:

وذكرت فايننشال تايمز أن أسوأ أزمة دبلوماسية للمملكة في 10 سنوات انتهت بحكم اليوم.

صُحف أخرى:

يُذكر أن ابني الصحافي السعودي، صلاح وعبدالله، أكدا في مقابلة سابقة مع قناة CNN الأميركية، على إيمانهما مصداقية التحقيقات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حيال وفاة والدهما.

وتمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وعقدت المحكمة 9 جلسات وصدر الحكم في العاشرة، وحضرت عائلة خاشقجي، بالإضافة إلى ممثلين من تركيا، وعن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، جلسات القضية.

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