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2019-12-23 الإطاحة بمواطنين بحوزتهما 200 ألف ريال مزيفة في حائل متابعات الخليج 365 - حائل ألقت شرطة حائل القبض على مواطنين اثنين تورطا في تزييف النقود وبحوزتهما 200 ألف ريال. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت، بفضل الله تعالى، عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة وضُبط معهما مبلغ نقدي مزيف وقدره ( 200.000 ) ريال. ولفت إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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