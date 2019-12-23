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2019-12-23 التعليم تحقق في تضمين ورقة عمل بمدرسة أهلية سؤالًا حول موقوف أمني من ذوي الفكر المنحرف متابعات الخليج 365 - الرياض وجه وزير التعليم بالتحقيق في قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية بطرح اسم أحد الموقوفين أمنيًا من ذوي الفكر المنحرف خلال تقديمه ورقة عمل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيًا من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالًا، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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