شكرا لقرائتكم استمرار صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-23 استمرار صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين متابعات الخليج 365 - الرياض وجه نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تعميمًا لكافة المناطق التعليمية بالمملكة، باستمرار ‏العمل بصرف حوافز معلمي الصفوف الأولية المشار إليهم في ‏التعميم رقم 37662087 بتاريخ 10/4/ 1437هـ. Advertisements وشمل التوجيه كذلك صرف حوافز المكلفين جزئيًا أو كليًا، طبقًا ‏للتعميم رقم 124851 بتاريخ 7/9/1439هـ.‏ جاء التوجيه ردًا على عدد من الاستفسارات تلقتها الوزارة ‏بخصوص الحوافز المعتمدة للمعلمين والمعلمات، وذلك عقب ‏صدور قرار وزاري بتعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة ‏التفسيرية.

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