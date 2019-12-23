صحة الشمالية توضح لـ“المواطن” سبب عدم تحويل مريضة للحفر

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

عقبت صحة الحدود الشمالية على ما تم نشره عبر صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان (المروب يروي لـ ”متابعات الخليج 365” قصة نقل عمته للعلاج من شعبة نصاب لحفر الباطن).

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وجاء في تعليق إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية: إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٢/٢٥هـ، نفيدكم أنه يوجد لدينا نظام إلكتروني للإحالة داخل المنطقة يتم من خلاله البحث عن الرد وفي حالة عدم قبول الحالة يتم تصعيدها من المديرية إلى خارج المنطقة حيث إن المريضة تم قبول حالتها بعد التنسيق مع الزملاء بمستشفى برج الشمال الطبي برقم إحالة ( ١١٤٣٩٤١ ) .

وأضافت: بعد قبول الحالة وتجهيزها لنقلها لمستشفى برج الشمال الطبي حضر ولي أمر المريضة، وطلب أن تنقل إلى محافظة حفر الباطن حيث إن تحوليها إلى حفر الباطن يحتاج إلى آلية جديدة يتم من خلالها كتابة تقرير عن الحالة بالرغم أن التخصص موجود في مستشفى برج الشمال الطبي كما قام ولي أمر المريضة بالتوقيع على مسؤولية إخراجها من مستشفى الشعبة بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية لها.

وكان متابعات الخليج 365 شاهر المروب نقل عمته المصابة بكسر في الورك من مستشفى شعبة نصاب إلى مستشفى حفر الباطن المركزي عبر مركبته الخاصة بعد أن رفض المستشفى نقلها رغم قربها إلى الشعبة 135 كيلو معللًا ذلك بتردي أداء الخدمات الصحية في المنطقة.

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