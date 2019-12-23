السعودية | صور مذهلة من الأحساء.. كنوز تراثية

شكرا لقرائتكم صور مذهلة من الأحساء.. كنوز تراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني في السعودية أحمد الخطيب أن الأحساء كنز متكامل يحتوي على التراث والطبيعة والمعالم النادرة ولذلك تم اختيارها عاصمة للسياحة العربية 2019 فالسعودية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التي تجذب العالم حيث حققت ارتفاعا في عدد الزوار مع فتح الفيزا السياحية.

ونوه الخطيب إلى أن الدول العربية تضم أقدم الحضارات الموجودة على الأرض، ووجهاتها السياحية تعد الأجمل عالمياً، ولا يكاد يوجد بلد عربي لا يحمل بصمة للحضارات الإنسانية القديمة، في حين أن حصة العالم العربي لا تتجاوز 6% من إجمالي السياح الذين يصل عددهم إلى مليار و600 مليون سائح عالمياً وينفقون ما مجموعه 1.6 تريليون دولار سنوياً، ونصيب العرب منها لا يتجاوز 7%، وهذا الواقع يفرض علينا العمل جميعاً من خلال تكثيف الجهود والتعاون والعمل العربي المشترك لجذب العديد من السياح وتشجيعهم على زيادة الإنفاق السياحي في بلادنا عبر تطوير الخدمات والمنتجات السياحية.

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وأضاف أن وجود هذه المزايا التنافسية في السياحة العربية، لم تسهم في زيادة الدخل للدخول القومي الذي يقارب 3% في مقابل 10% عالمياً، وقال إننا في المملكة نتطلع إلى أن نصبح خامس بلد حاضن للسياح على مستوى العالم باستقطاب نحو 100 مليون زيارة في 2030، جاء ذلك بعد اختتام اجتماع وزراء السياحة العرب في الأحساء شرق السعودية صباح اليوم الاثنين.

وقد ناقش الاجتماع تحديات الأمن السياحي وآليات مواجهتها، وتحديث المعايير لاختيار عاصمة السياحة العربية، كما تم اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية في 2020.