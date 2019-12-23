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عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، عبد الباري عطوان: "أعتقد أن قمة ماليزيا هي "محور إسلامي جديد" مناهض للمملكة العربية السعودية ومصر بطريقة أو بأخرى، بعد أن بدأ صراع المرجعيات السنية في الوطن العربي، فهناك صراع بين مرجعية الأزهر في القاهرة ومرجعية مكة في السعودية ومرجعية إسطنبول في تركيا".

وأوضح أن هذه القمة تريد القول بأن العرب لم يعودوا القوة الرئيسية في العالم الإسلامي، وأن هناك قوة أخرى غير عربية يمكنها قيادة العالم الإسلامي وقادرة على البدء في بعث النهضة الإسلامية مجددا، وتلك الدول هي تركيا وأندونيسيا وباكستان وماليزيا وقطر، وتعداد تلك الدول يقارب الـ 550 مليون نسمة، ما يعني أنها تمثل نصف العالم الإسلامي بطريقة أو بأخرى.

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عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن صراع جديد وغير مسبوق في الخليج والوطن العربي ويكشف ”أخطر مخطط” للإطاحة بالسعودية

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وأكد عطوان أن الرئيس الماليزي مهاتير محمد الذي يستضيف القمة الخماسية يوجه رسالة قوية للمملكة العربية السعودية بأنكم لم تعودوا محورا للعالم الإسلامي، "لذا فإنني أعتقد أن هذة القمة مهمة وخطيرة جدا"، وتابع: "أضف إلى ذلك أن تلك القمة استبعدت دول عربية كبرى مثل مصر وسوريا والعراق والسعودية التي توجد فيها المقدسات الإسلامية، بالإضافة إلى دول شمال إفريقيا مثل الجزائر والمغرب".