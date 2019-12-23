شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاستخبارات السعودية يكشف عن اتفاقية تاريخية بين السعودية ودولة قطر وقعها ‘‘الأمير تميم’’ بوساطة أمير الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمير تركي الفيصل ، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق ، إن “المملكة حاولت على امتداد العقدين الماضيين ثني قطر عن نهجها، دون نجاح، بسبب خروج الدوحة عن اتفاقية الرياض الموقعة في 2014”.

قطر لم تلتزم

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رئيس الاستخبارات السعودية يكشف عن اتفاقية تاريخية بين السعودية ودولة قطر وقعها ‘‘الأمير تميم’’ بوساطة أمير الكويت

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وأكد الفيصل، في حديث مع قناة “RT”، أنه “في الأعوام الـ20 الماضية، كانت هناك محاولات لثني قطر عن نشاطها، واتفقنا معها في هذا الشأن في 2014 عندما حضر الشيخ تميم، بعد وساطة من أمير الكويت، ووضعت اتفاقية صادق عليها مجلس التعاون الخليجي حينها، ووقعت من قبل الشيخ تميم، والقيادات الخليجية المختلفة”.

وأضاف أن “قطر لم تلتزم بهذه الاتفاقية واستمرت في نشاطها التخريبي، والتنكيلي بدول المنطقة، فما كان لها إلا أن قاطعتها”.

حل الأزمة

وأوضح الأمير تركي الفيصل، أن حل الأزمة الخليجية في “يد القطريين”، قائلاً: “القيادة القطرية للأسف، منذ المقاطعة في 2017، انعقدت قمتان خليجيتان دعي إليها الشيخ تميم ولكنه لم يحضر”، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك نية لدى الدوحة لإنهاء المشكلة، ومواجهة القيادات وصولا إلى اتفاق.

سبب الخلاف الخليجي في الأساس

ولفت إلى أن سبب الخلاف الخليجي في الأساس، يعود لطموح القيادة القطرية ورغبتها في تغيير المنطقة على نحو ما ترى فيه مصلحتها، متهما الدوحة بإثارة القلاقل بتمويل فئات معارضة خاصة في البحرين، والإمارات، والسعودية.