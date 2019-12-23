استبعاد قطيع من الإبل من مسابقة لـ المزايين بسبب عملية تجميل في الشفاه

أعلن مهرجان الإبل قراراً باستبعاد قطيع من الإبل المشاركة في إحدى مسابقات المزايين، وذلك بعد اكتشاف خضوعهم لعمليات تجميلية في الشفاه.

وقال حساب مهرجان الإبل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن اللجنة القانونية استبعدت منقيات المالك بدر سعيد جبعان الدوسري لحقن الشفتين العليا والسفلى بمادة مالئة، وحرمته من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لمدة 5 سنوات.

وتعد مسابقة “المزايين” واحدة من أهم المسابقات في مهرجان الإبل ويشارك فيها مئات الملاك بآلاف الرؤوس من الإبل التي تمتلك المواصفات الجمالية، ومن أهم شروطها أنه ”في حال اكتشاف أي غش أو أي نوع من أنواع العبث للتغيير في الشكل الطبيعي للإبل المشاركة، يستبعد من المشاركة على الفور، ويحال إلى اللجنة القضائية المختصة“.