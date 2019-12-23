تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن التحقيقات في مقتل خاشقجي

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.

وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابية العامة إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.

وفي بيان من النائب العام بتاريخ 26 / 04 / 1441 ھ

إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 02 / 1440 ه الموافق 09 / 10 / 2018 م وتاريخ 16 / 02 / 140 ه الموافق 25 / 10 / 2018 م وتاريخ 07 / 03 / 1440 ه الموافق 15 / 11 / 2018 م وتاريخ 27 / 04 / 1440 ه الموافق 03 / 01 / 2019 م بشأن قضية المواطن / جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي (رحمه الله).

عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصا، حيث تم إيقاف (21) شخصا منهم، وتم استجواب (10) اشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

أولا: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

ثانيا: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامة ابتدائية بحق (11) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ- قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصة وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجنى عليه (رحمه الله).

ب – سجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاما.

ج – ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ثالثا: حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة. كما توضح النيابة العامة انها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.